OMV Petrom vinde activele de producţie din Kazakhstan ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a semnat tranzactia pentru vanzarea a 100% din participatia sa in Kom-Munai LLP (KOM) si Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited. KOM si TOC detin licentele de productie pentru patru zacaminte onshore, respectiv Komsomolskoe, Aktas, Tasbulat si Turkmenoi”, arata compania. Productia zilnica cumulata a celor patru zacaminte a fost de 6,45 kboe ( kilobarili echivalent petrol) pe zi in 2019, reprezentand circa 4% din productia grupului. Finalizarea tranzactiei este conditionata de indeplinirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajatilor a crescut cu 1% in zona euro si cu 0,9% in UE, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, dar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Lituania, Romania si Bulgaria, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Sunt…

- Vienna Insurance Group raporteaza la finele primelor trei trimestre ale anului in curs un profit inainte de impozitare de 266,3 milioane de euro, in scadere cu 29,2% fata de cel obtinut in perioada similara din 2019, si o crestere cu 1,7% a veniturilor din prime, pana la 7,986 miliarde de euro, determinata…

- Romania ar putea instala in largul Marii Negre turbine eoliene fixe cu o capacitate totala de 22 GW și care ar putea produce 54,4 TWh de energie electrica anual, aproape cat curentul generat anul trecut de Romania prin toate sursele sale: termo, hidro, nuclear, gaze, eoliene, solare etc., se arata intr-un…

- Ultimul raport financiar al OMV Petrom confirma zvonurile cu privire la retragerea companiei de pe piața de producție hidrocarburi din Kazakhstan dupa 22 de activitate. ”Proces de marketing in desfașurare avand ca scop vanzarea activelor din Kazakhstan”, este fraza care arata ca OMV Petrom cauta cumparator…

- Președintele turc a precizat ca zacamantul se afla la aproape 4.500 m adancime.In august Erdogan anunțase ca acest zacamant conține 320 miliarde de metri cubi de gaz natural, fiind cea mai mare descoperire de acest fel din istoria Turciei. Ministrul Energiei, Fatih Donmez, afirma in…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington, si secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat, joi, la Pentagon, "Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul Apararii pentru perioada 2020-2030", ocazie cu care ministrul roman a vorbit de Parteneriatul…

- Zeilinger, OMV: Este nevoie de companii cu buzunare adanci pentru a extrage gaze din Marea Neagra. O sonda sapata astazi nu va produce gaze maine, ci peste 10 ani Marea Neagra are potentialul de a deveni un jucator important pe piata europeana a gazelor, insa este nevoie de companii cu buzunare adanci…

- "De ce este nevoie pentru ca regiunea Marii Negre sa devina un jucator mare in industria de petrol si gaze? De predictibilitate. Descoperirea Tuna (din Turcia - n.r.) a aratat clar potentialul regiunii, am vazut descoperirea din Bulgaria, Neptun Deep (Romania - n.r.), deci potentialul este acolo si…