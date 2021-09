Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul acesta, pe 4-5 septembrie, Bucurestiul gazduieste OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Evenimentul reuneste mai multe curse de alergare, de 5, 10, 21 km si stafeta (6km + 8km + 7km). La start, in zona Parcul Izvor, sunt asteptati 7.000 de alergatori.

- Ambasada Romaniei din Spania anunța ca de luni, 30 august, Bucureștiul și județul Ilfov au fost introduse de Spania pe lista roșie a regiunilor cu risc epidemiologic. Astfel, romanii din București și Ilfov care ajung in Spania sunt obligați sa prezinte certificatul digital european care atesta vaccinarea…

- Riscul ca o persoana vaccinata sa se infecteze, fie și in cazul variantei Delta, este de circa 8 ori mai redus, spune medicul Valeriu Gheorghița. Totuși, varianta Delta a noului coronavirus, mult mai contagioasa, reușește uneori sa pacaleasca anticorpii și sa infecteze inclusiv persoanele cu schema…

- „Pașaportul” COVID urmeaza sa poata fi obținut de romani incepand de joi. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații explica cititorilor Libertatea de unde va putea fi descarcat documentul, ce trebuie sa faca persoanele care nu au acces la internet, care sunt cele trei variante ale certificatului și…

- Un nou maraton de vaccinare organizat la Chișinau. Sute de moldoveni care s-au imunizat la maratonul organizat la sfarșitul lunii mai sunt așteptați astazi la rapel. Ministerul Sanatații anunța ca vor fi și alte 5 puncte de vaccinare pentru cei care vor sa primeasca prima doza. Maratonul este organizat…

- Certificatul digital european Covid-19 devine operațional in Romania de la 1 iulie, iar persoanele care au trecut prin boala și care s-au tratat acasa și sunt in baza de date a DSP vor putea obține certificatul digital COVID. Certificatul digital european pentru COVID-19 va deveni operational in Romania…

- Un test rapid poate arata, in mai putin de cinci minute, daca o persoana este sau nu vaccinata impotriva COVID. Acest test este dezvoltat de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite și poate detecta persoanele vaccinate. Acesta ar putea fi folosit de cei care asteapta sa se imbarce in avion sau…

- Centru de vaccinare anti-COVID la punctul de frontiera Nadlac 2 Foto: politiadefrontiera.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Românii care trec prin punctul de frontiera Nadlac 2 pot sa se vaccineze, de miercuri, chiar la granița, dupa ce acolo a fost deschis un centru de imunizare…