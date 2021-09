OMV Petrom a realizat investiţii de 16 miliarde euro în perioada 2005-2020 ”De la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, OMV Petrom a parcurs o ampla transformare. Dupa privatizarea companiei in 2004, OMV Petrom a investit semnificativ in modernizarea, diversificarea si extinderea activitatilor companiei. Investitiile in perioada 2005-2020 s-au ridicat la 16 miliarde euro, OMV Petrom fiind cel mai mare investitor privat din Romania”, anunta compania. OMV Petrom este totodata cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contributii de aproximativ 32 miliarde de euro reprezentand taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 – 2020. Actiunile companiei se tranzactioneaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia FTSE privind includerea OMV Petrom in indicii All-Cap si trecerea TeraPlast din FTSE Global Micro-Cap in FTSE Global All-Cap valideaza potentialul pietei de capital din Romania si dinamicitatea acesteia, considera Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Decizia FTSE privind…

- Decizia FTSE privind includerea OMV Petrom in indicii All-Cap si trecerea TeraPlast din FTSE Global Micro-Cap in FTSE Global All-Cap valideaza potentialul pietei de capital din Romania si dinamicitatea acesteia, considera Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Decizia…

- Air Claim, companie care faciliteaza din 2018 obținerea de despagubiri pentru pasagerii transportului aerian, s-a listat vineri pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționeaza sub simbolul bursier CLAIM, iar listarea a fost precedata de un plasament privat…

- Numarul companiilor listate in acest an pe piata de capital din Romania a ajuns la 29, in timp ce lista de asteptare este cel putin egala cu numarul de companii pe care le-am vazut deja listate, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la Forumul National de Redresare,…

- “Cea de-a doua emisiune de obligatiuni verzi Raiffeisen Bank intra astazi, 2 iulie, la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO28. Raiffeisen Bank a atras in luna iunie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste 1,2 miliarde…

- “Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021, in suma de 283.898.189 lei, dupa cum urmeaza: Distribuire de dividende partiale, in valoare totala de 226.615.937 lei, dividendul…

- “Bonas Import Export, compania clujeana care detine brandul de produse lactate Bonas, a debutat astazi, 24 iunie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ). Compania a fost infiintata in 1991, fiind o afacere de familie, si a devenit treptat unul dintre producatorii de lactate de referinta…

- ”Agroland Agribusiness a debutat astazi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ), dupa un plasament privat pentru vanzarea de actiuni, prin care a strans de la investitori 6,07 milioane de lei. Actiunile companiei se tranzactioneaza sub simbolul bursier AAB . Fondurile atrase vor fi folosite…