- OMV Petrom a fost gasita vinovata de ucidere din culpa, la sase ani de la moartea unui copil de opt ani care a cazut intr-un put petrolier din Dambovita, pe care companie nu il ingradise. Conform unui comunicat trimis marti Bursei de la Bucuresti, Judecatoria Gaiesti a pronuntat sentinta in dosarul…

