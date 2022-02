OMV Petrom a înregistrat un profit net de 2,86 miliarde de lei, anul trecut, în creștere cu 122% OMV Petrom a obtinut un profit net de 2,86 miliarde de lei anul trecut, mai mare cu 122% fata de anul anterior. Veniturile din vanzari au crescut cu 32%, pana la 26 de miliarde de lei. “Rezultatele noastre din 2021 sunt sustinute de un mediu de piata puternic pentru titei, de utilizarea excelenta a activelor noastre si de cresterea cererii pentru energie. Totusi, rezultatul din exploatarea CCA EBIT excluzand elementele speciale se situeaza sub valoarea inregistrata in 2019. Mediul de piata cu preturi ridicate la gazele naturale nu se reflecta in rezultatele noastre din cauza nivelului extrem de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Situatia de acum din piata energiei din Romania este cauzata, pe langa contextul european, de lipsa investitiilor in capacitati noi de productie, dar si de faptul ca, desi avem resurse suplimentare de gaze, acestea stau blocate din cauza legislatiei, este de parere Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.…

