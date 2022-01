Omul Rovanei Plumb „avansat” președinte al Autorității pentru Digitalizarea României Șefia Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a fost nuca cea mai tare a negocierilor de anul trecut dintre liderii locali din PNL și ulterior intre PSD și PNL, dar ieri a fost numit șef al acestei autoritați de catre premierul Ciuca o persoana nominalizata inca de pe vremea fostului prim ministru Cițu. Premierul Nicolae Ciuca l-a numit in funcția de președinte al ADR pe Cristian-Dragoș Vlad, directorul Direcției Coordonarea SMIS și IT de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Trebuie precizat ca ADR ”este o instituție creata in anul 2020 pentru a realiza obiectivele ambițioase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

