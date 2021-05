Omul lui Grindă atârnat de Ghinea a aruncat în haos Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Premierul Florin Cițu ar trebui sa dea cat mai repede un ordin ca motto-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condus de useristul Cristian Ghinea, sa fie “țara arde și baba se piaptana” iar ca sigla sa fie pus portretul secretarului de stat Marius-Mihai Vasiliu, useristul susținut și promovat de fostul ministru liberal al Dezvoltarii, Ion Ștefan-Ghinda. Evaluare pe hartie pentru munca online In aceasta perioada, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este locomotiva cabinetului Cițu ca urmare a faptul ca Planul Național de Redrersare și Reziliența (PNRR)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

