Alegerile interimare pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal Timișoara au fost caștigate, dupa un imens scandal, de Cosmin Tabara, susținator al lui Florin Cițu. Evenimentul de azi a avut loc in mare tensiune, cu echipaje de poliție și jandarmi și garduri protectoare. Președintele PNL Ludovic Orban a intervenit cu un mesaj dur pe […] The post Omul lui Florin Cițu este noul președinte al PNL Timișoara, dupa un scandal monstruos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .