- Doi sefi ai FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, au fost pusi sub arest la domiciliu, a anuntat un jurnalist rus de investigatii, specializat in anchete despre serviciile secrete si de spionaj ale Federatiei Ruse. „Putin pare sa fie extrem de nemultumit de activitatea FSB in Ucraina: el s-a…

- Europa, SUA, dar și Japonia sancționeaza Rusia pentru invazia Ucrainei, insa Moscova nu pare a fi deloc afectata. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Rus anunța ca Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Președintele Klaus Iohannis este primul lider roman care a reacționat la razboiul pornit joi dimineața de Rusia pe teritoriul Ucrainei. El a fost urmat de premierul Nicolae Ciuca, șeful interimar al USR, Catalin Drula și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Președintele Klaus Iohannis: Președintele Romaniei,…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Narișkin, a declarat in cadrul Consiliului de Securitate de la Kremlin, ca sustine propunerea ca regiunile Donetk si Lugansk din Ucraina sa intre in componenta Federatiei Ruse.

- Președintele rus Vladimir Putin va face declarații de presa dupa ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse unde va decide daca va recunoaște independența regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk.

- Deputati ai grupului parlamentar al Partidului Comunist din Duma au adresat un apel catre seful statului rus pentru a lua in considerare recunoasterea "republicilor populare" Lugansk (LNR) si Donetk (DNR) ca state independente, noteaza RIA Novosti.Consiliul Dumei de Stat a decis sa examineze acest apel…