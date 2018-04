Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce a fost lovit de o mașina. Acesta mergea pe marginea drumului, iar șoferul nu l-a observat, avand in vedere ca era intuneric și barbatul nu purta vesta reflectorizanta. Accidentul s-a petrecut pe DN6, intre Remetea Mare si Izvin. Soferul…

- Potrivit primelor informații, accidentul a fost provocat de neatenția unui șofer de 37 de ani, din județul Cluj, care ar fi efectuat o manevra de mers înapoi cu mașina și a accidentat-o pe femeia de 85 de ani, care se afla pe marginea drumului în calitate de pieton. Accidentul…

- Accident grav produs in urma cu puțin timp pe DN10, la Viperești. Un copil de aproximativ 12 ani a fost lovit de o mașina in timp ce baiatul incerca sa traverseze strada in fuga. Accidentul s-a produs in apropierii școlii din Viperești. Copilul a fost preluat de o ambulanța și transportat la spital…

- Vasile Adiaconeitei, in varsta de 52 de ani, preot paroh la Biserica din Tolici, comuna Petricani, a fost grav accidentat pe trecerea pentru pietoni in orasul Targu Neamt pe 15 aprilie. Accidentul s-a produs pe trecerea de pietoni din fata Spitalului Orasenesc „Sf. Dimitrie" Targu Neamt. Potrivit martorilor,…

- Un fost savant sovietic care a dezvoltat neurotoxine din gama celui folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal a declarat pentru The Guardian ca o otrava similara a fost folosita in asasinarea unui om de afaceri rus in 1995.Afirmatiile lui Vladimir Uglev, un fost savant care se ocupa…

- ​Un scurt video despre accidentul din Arizona, unde o masina autonoma a Uber a accidentat mortal o femeie, ridica mai multe intrebari despre incidentul care va "frana" dezvoltarea masinilor care se conduc singure. Foarte multi spun ca astfel de teste pe drumurile publice nu ar trebui sa fie realizate…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…