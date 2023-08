Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Margineanu dezvaluie ce-l recomanda pe Marcel Ciolacu la Palatul Victoria: Nu este fațarnic!Cantarețul și actorul din 'Las Fierbinți', Mihai Margineanu, a dezvaluit, in pod-cast-ul "Ce-i in Gușa și-n capușa" cu Cozmin Gușa, lucruri despre actualul premier Marcel Ciolacu, o prietenie care dureaza…

- Pline de fibre și antioxidanți, fructele de padure sunt considerate pe scara larga unele dintre cele mai sanatoase fructe datorita profilului lor nutrițional și proprietaților antiinflamatorii.

- Mai multe recorduri privind temperatura, caldura oceanelor și gheața marina din Antarctica i-au alarmat pe unii oameni de știința care spun ca viteza și momentul in care au fost inregistrate sunt fara precedent, potrivit BBC. Valurile de caldura periculoase din Europa ar putea dobori alte recorduri.Potrivit…

- Romania e țara tuturor posibilitaților. Iar cei care jubileaza acum de deznodamantul unui caz șocant pot conta pe un lucru: pe viitor, vor suferi, la randul lor, intr-o alta situație in care o anomalie va fi posibila prin incalcarea legilor.

- Japonia urmeaza sa inceapa pomparea a peste un milion de tone de apa tratata de la centrala nucleara distrusa Fukushima Daiichi in aceasta vara, un proces care va dura decenii pentru a fi finalizat.

- Tornade in cascada in sudul si centrul Statelor Unite, iar in urma lor ramane dezastru. Cel putin cinci oameni au murit si mii de locuinte au fost distruse. Avertizarea de furtuni se muta catre Coasta de Est unde se estimeaza ca vremea severa va afecta 60 de milioane de oameni. Se anunta ploi puternice,…

- Grupul Skepsis reprezinta Alba Iulia și Romania la cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru AMAFEST, organizat la Stuttgart, Germania Grupul Skepsis reprezinta Alba Iulia și Romania la cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru AMAFEST, organizat la Stuttgart, Germania!…