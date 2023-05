Omul de afaceri Valentin Vișoiu, achitat DEFINITIV de Curtea de Apel București Curtea de Apel București l-a achitat definitiv pe omul de afaceri Valentin Vișinoiu, in dosarul PUBLITRANS, in care fusese acuzat, de procurorii anticorupție, de ”spalare de bani, complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma agravata si in forma continuata și dare de mita”. Dosarul ”PUBLITRANS” a avut ca element central un contract de achizitie a unor autobuze de catre SC Publitrans 2000 SA, societate care asigura transportul public local in Pitesti, iar procurorii anticorupție au trimis in judecata mai multe perosoane, printre care și Tudor Pendiuc, fostul primar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

