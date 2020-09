Omul de afaceri Iulian Dascălu are undă verde pentru proiectul…

Deputații au adoptat proiectul care prevede transmiterea terenurilor Romexpo, cu titlul gratuit, CCIR. Megaproiectul lui Iulian Dascalu are unda verde. Deputații au adoptat astazi un proiect care prevede transmiterea cu titlul gratuit Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenurilor proprietate privata a statului aflate in folosinta gratuita a acestei institutii, incluzand terenul de la Complexul expozitional Romexpo. Reprezentantii USR si UDMR au anuntat ca intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala acest proiect. O miza de 2,87 mld. euro Miza trecerii terenurilor in proprietatea…