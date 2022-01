Stiri pe aceeasi tema

- Fostul proprietar al echipei FC Brasov, Ioan Neculaie, a fost prins sambata, 29 ianuarie 2022, de autoriatile elene, in nodrul Greciei, in zona Salonic.El a fost dat in urmarire internationala de politistii romani la finalul saptamanii trecute. Omul de afaceri a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea…

- Ioan Neculaie (64 de ani), fostul patron de la FC Brașov, condamnat definitiv la doi ani și doua luni de inchisoare cu executare, este de negasit! Ca atare, Poliția Romana l-a adaugat in categoria „Persoane urmarite”. Vineri, Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat in dosarul in care fostul boss de la Brașov…

