Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu atacat de trei indivizi mascați in propria casa, a murit marți seara la spital. Atacatorii nu au fost gasiti inca. Omul de afaceri a suferit multiple traumatisme la nivelul capului, toracelui și membrelor. El a fost gasit in stare foarte grava, intins pe podea,…

- Omul de afaceri din Sibiu, care a fost atacat de hoți in propria casa, a murit la spital. Autorii jafului nu au fost prinși Omul de afaceri in varsta de 50 de ani din Sibiu, care a fost atacat de hoți in propria casa, a decedat la spital, marți seara. Era internat in stare grava, dupa incident. Atacatorii…

- Omul de afaceri sibian, talharit și batut in propria casa, a murit, marți seara, la spital. Agresorii sunt in continuare de negasit, noteaza Mediafax.Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu au transmis, marți seara, ca barbatul agresat in casa a murit. „Din pacate, deși…

- Cunoscutul om de afaceri din municipiul Sibiu, in varsta de 50 de ani, se afla in stare critica la Spitalul Județean, pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Adrian Kreiner a fost victima unei agresiuni brutale petrecute in propria sa locuința de pe

- Caz șocant in Sibiu. Un barbat de 50 de ani a fost atacat in propria casa. Barbatul se afla in stare grava la spital. Atacatorii, care aveau și un pistol, sunt trei barbați care au intrat in locuința ca sa fure, deși casa avea sisteme de securitate.

- Politistii din Bucuresti au intervenit duminica pentru aplanarea unui conflict izbucnit in parcarea unui supermarket din Sectorul 1. 12 persoane s-au batut, sapte persoane fiind ranite. Trei au fost transportate la spital. Scandalul ar fi pornit de la locurile de parcare, potrivit News.ro.

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane, printre care doi copii, de 2 și 10 ani, au fost transportate la spital, dupa ce o mașina a intrat, duminica seara, intr-un gard in județul Suceava.