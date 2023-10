Stiri pe aceeasi tema

- „Omul cu Tourette” a fost batut grav la metrou, chiar de ziua lui de naștere. Andrei Ungureanu s-a afișat la scurt tip pe rețelele de socializare plin de sange și vanatai. Andrei Ungureanu va merge la IML pentru a scoate certificat medico-legal și va depune plangere la poliție. Iata de la ce a pornit…

- Sorana nu sta prea mult la Beijing, dupa ce pierde inca din primul tur, cu Petra Martic (32 de ani, locul 49 WTA). Scorul a fost 2-6, 6-2, 6-7(3), partida fiind una intens disputata, cu Sorana (33 de ani, locul 26 WTA), care nu a inceput tocmai bine jocul, insa a echilibrat pe parcurs. Martic a luptat…

- Andrei Ungureanu și Aliena s-au desparțit in urma cu mai mult timp, iar acuzațiile grave au aparut abia acum. Barbatul cunoscut ca și ”Omul cu Tourette” a reacționat pe TikTok și i-a trimis un mesaj fostei sale iubite, in care a spus ca ea și-a dorit sa fie intreținuta de un barbat și ar fi facut OnlyFans.

- Laurențiu Reghecampf are astazi motiv de bucurie, asta pentru ca fiul lui, Laurențiu Jr. a implinit varsta de 15 ani. Anamaria Prodan i-a organizat o petrecere cu fast fiului sau, iar acum este randul antrenorului sa-și bucure fiul. Antrenorul i-a scris un mesaj plin de emoție pe contul lui personal…

- Alexia Eram, zi de nastere in Santorini. Cum sarbatorește! Alexia Eram, fiica Andreei Esca, implinește chiar azi varsta de 23 de ani. Deși este inca foarte tanara, Alexia este extrem de cunoscuta și se bucura de mult succes. Asta prin prisma faptului ca este un influencer apreciat in mediul online.…

- Tot mai multe state fac acum primii pași pentru a gasi soluții astfel incat sa reduca timpul pe care copiii și adolescenții il petrec pe marile platforme de socializare precum Facebook, Instagram și TikTok, relateaza Politico.

- Mark Zuckerberg anunta ca a renuntat la o lupta in cusca cu Elon Musk, el precizand, intr-un mesaj postat in social media, ca seful Tesla "nu este serios".Miliardarii rivali au convenit aparent in iunie sa se lupte, cand Musk a scris pe Twitter ca este "gata pentru o lupta in cusca". Zuckerberg,…

- Iulia Vantur a implinit 43 de ani pe 24 iulie, insa Salman Khan nu a sarbatorit alaturi de ea. Artista a explicat de ce a fost departe de cei dragi.Iulia Vantur și-a sarbatorit ziua de naștere desparte de Salman Khan, dar și de casa din Mumbai. Vedeta a fost in Dubai, acolo unde a avut mai multe proiecte…