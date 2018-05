Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Lungu, cel care a pierdut un pariu cu liderul PSD, Liviu Dragnea, și a venit pana la sediul partidului din București sa aduca naveta de bere promisa, a plecat din țara. Bogdan Lungu a ajuns in SUA, așa cum, de altfel, menționase cu prilejul vizitei in București. Vineri, galațeanul a postat…

