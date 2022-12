Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut si apreciat antrenor de inot din intreg Banatul a trecut astazi in nefiinta! Este vorba despre indragitul profesor Ion Badescu, un nume imens in natatia banateana, dar si cea nationala, care s-a stins dupa o lupta cu o boala incurabila! Nascut in 1956 la Bucuresti, a absolvit Institutul…

- Doamnelor și domnilor, suntem mandri sa va prezentam magia Hollywood-ului. Sau… a actorilor romani? Fanii de pe rețelele de socializare au ramas uimiți dupa ce Netflix le-a oferit telespectatorilor o scurta privire in culise la cel mai recent serial de succes, Wednesday. Și, sa fim sinceri, chiar am…

- Cum comentați prestația echipei in aceasta perioada in care ați revenit pe banca tehnica a CS Mioveni? – Au fost trei jocuri cu cele mai bune echipe din campionatul nostru. Am intalnit pe Farul Constanța, care a ajuns pe merit pe locul I, o echipa foarte buna, care aduce foarte repede mingea in careul…

- Regele Arabiei Sauditei a decretat sarbatoare naționala pentru miercuri. Toți angajații, elevii și studenți sunt liberi, ca sa se bucure dupa ce echipa naționala de fotbal a invins Argentina, la Cupa Mondiala 2022 din Qatar.

- Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, afirma ca a reușit sa rezolve problema programarilor lungi de la Permise și Inmatriculari. El vorbește despre opt luni de eforturi, un șef schimbat și nenumarate drumuri la București pentru rezolvarea emiterii certificatelor de inmatriculare și a numerelor roșii.…

- In etapa 7 a Ligii I, Politehnica Timișoara a primit vizita echipei Banat Girls pe Stadionul Știința. Dupa un meci fara foarte multe ocazii clare de poarta, Poli obține cele trei puncte prin dubla marcata de Anda Jivan inca din prima repriza. In minutul 16, Clara Roșu pune presiune pe fundașul advers,…

- Farul Constanța a profitat de remiza inregistrata de Rapid București in meciul cu FC Botoșani și s-a desprins in fruntea clasamentului. Echipa pregatita de Gica Hagi s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, duminica, intr-un meci din etapa a 13-a a SuperLigii.

- Ianis Hagi arde de nerabdare sa joace fotbal din nou! Au trecut mai bine de opt luni de la accidentarea suferita la un meci din Cupa Scoției, iar acum numara pe degete saptamanile pe care le mai are de așteptat pana va evolua intr-un meci oficial. Gica Hagi a fost in Scoția și și-a vizitat […] The post…