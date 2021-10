Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL de la inceputul anilor 2000, avocatul Valeriu Stoica, este de parere ca PNL este „poate chiar mai culpabil” decat USR PLUS pentru criza politica ce afecteaza Romania. In opinia lui Stoica, conditia pusa de USR PLUS ca PNL sa renunte la Florin Citu pentru functia de prim ministru…

- Ludovic Orban trage cu dinții la binele liberalismului, mai ales ca realizeaza ca PNL e „prabușit in increderea publica“. In aceste condiții, fostul lider liberal afirma ca „Daca nu putem sa salvam PNL, evident ca salvam liberalismul din Romania”. Pe de alta parte, fostul premier crede ca „ar fi tupeu…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a sfidat, joi, noua conducere a PNL prin participarea sa la ședința de plen comuna în care s-a citit moțiunea de cenzura a PSD. Orban a prezidat ședința de plen deși, Biroul Executiv al PNL, a decis ca niciun parlamentar PNL sa nu participe la citirea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca o solutie la criza politica poate fi demisia premierului. Orban a fost intrebat de jurnalisti despre presupusa optiune a presedintelui Klaus Iohannis pentru Florin Citu la presedintia partidului. „Eu cer votul delegatilor fiecarei filiale,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca premierul Florin Citu a declansat criza politica, iar alegerea noului presedinte al liberalilor nu se face prin decret al presedintelui Klaus Iohannis, informeaza Agerpres . Ludovic Orban a precizat ca o solutie la criza politica poate…

- Fostul președinte PNL Valeriu Stoica nu da multe șanse refacerii coaliției de guvernare și apreciaza ca Ludovic Orban ar putea sa dea lovitura daca i-ar propune lui Florin Cițu sa se retraga amandoi din cursa pentru șefia PNL pentru a veni un al treilea candidat și premier care sa rezolve criza politica.…

- Fostul lider al PNL, Valeriu Stoica, susține ca premierul Florin Cițu este ”terminat ca premier”, in urma acestei crize politice. Stoica arata faptul ca s-au comis cinci greșeli uriașe in guvernare, asta deși actuala coaliție a beneficiat de o conjuctura politica favorabila, cu toate parghiile puterii…

- Liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat astazi ca de trei zile PSD ii ține spatele premierului Florin Cițu in Birourile Permanente reunite și blocheaza intrarea moțiunii de cenzura in procedura parlamentara și stabilarea calendarului de dezbatere și vot.