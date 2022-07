Stiri pe aceeasi tema

- Lobbyistul Mark MacGann, care in perioada 2014-2016 a fost in fruntea eforturilor de promovare a platformei de servicii de transport Uber din Europa, Africa si Orientul Mijlociu, a dezvaluit luni, intr-un interviu acordat The Guardian, ca el este cel care a pus la dispozitia publicatiei documentele…

- Pasionații de esports se pot distra cu jocurile favorite chiar și cand sunt in vacanța! Numarul jucatorilor pasionați de esports a crescut cu rapiditate in ultimii ani, de la 1.99 de miliarde in 2015 pana la 2.81 de miliarde in 2021. Pentru 2022 se preconizeaza o noua creștere, de pana la 2.95 miliarde,…

- Imaginea puternica a celor patru calareți ai Apocalipsei din Noul Testament a fost readusa in mod repetat in discuție atunci cand omenirea s-a confruntat cu pericolul și razboiul. Carțile biblice Ezechiel și Zaharia au fost adesea interpretate ca descriind cei patru calareți ca fiind ciuma, razboiul,…

- In zilele noastre, cel mai raspandit sistem numeric este cel zecimal (baza 10), un sistem despre care se spune ca ar fi aparut cu mii de ani in urma pentru simplul fapt ca oamenilor le era mult mai ușor sa numere folosindu-și degetele de la maini. Cuprins: Cum se numara pe degete in funcție de naționalitate?…

- Blocarea Marii Negre de catre forțele președintelui rus Vladimir Putin este menita sa impiedice aprovizionarea cu cereale a Africii și Asiei, provocand foamete in țarile de pe cele doua continente, lucru care va genera milioane de refugiați și instabilitate in Uniunea Europeana. Aceasta este opinia…

- Analistul eToro Bogdan Maioreanu considera ca inflația schimba comportamentul consumatorilor, dar un sondaj recent arata ca și firmele acționeaza diferit in aceasta perioada. Directorii financiari planifica reduceri ale cheltuielilor, in timp ce directorii executivi intenționeaza sa lupte impotriva…

- Ministrii de externe din G7 au promis sa consolideze izolarea economica si politica a Rusiei, sa continue sa furnizeze arme Ucrainei si sa abordeze ceea ce ministrul german de externe a descris drept un „razboi al cerealelor” purtat de Moscova. La intalnirea ce a avut loc la un castel vechi de 400 de…

- Monedele digitale vor fi adoptate in mod curent in urmatorii 10 ani, potrivit unui sondaj al unui serviciu de schimb criptografic. Bitstamp a chestionat peste 28.000 de investitori din 23 de țari din America de Nord, America Latina, Europa, Africa, Orientul Mijlociu și Asia-Pacific. Cripto-ul va fi…