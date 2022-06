Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, sambata, ca focarul global de variola maimutei este o amenintare pentru sanatate a carei evolutie a fost foarte ingrijoratoare, fara a ajunge insa in stadiul de urgenta sanitara

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a anuntat marti, 14 iune, ca va convoca o reuniune a comitetului sau de urgenta, pe 23 iunie, pentru a evalua daca variola maimutei reprezinta o "urgenta de sanatate publica de interes international.Acesta este cel mai inalt nivel de avertizare emis de OMS, care…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) nu crede ca epidemia de variola maimuței din afara Africii va duce la o pandemie. Nu este insa clar daca persoanele infectate care nu au simptome pot transmite boala sau nu.

- Nu este nevoie de vaccinare in masa in prezent, transmite Organizatia Mondiala a Sanatatii. Este nevoie de mai multe date privind stocurile de vaccinuri. Aproximativ 300 de cazuri raportate in afara Africii pana acum.

- Inca trei țari au anunțat primele cazuri de variola a maimuței. Este vorba despre doua țari europene, Cehia și Slovenia, și despre Emiratele Arabe Unite, primul stat din Golf care inregistreaza infectari, informeaza Digi24 . In Emiratele Arabe Unite, oficialii din domeniul sanatații au anunțat ca a…

- Variola maimuței a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații pe lista dificultaților cu care se confrunta lumea acum alaturi de Covid-19 și razboiul din Ucraina. Creșterea numarului de cazuri i-a luat prin surprindere pe oamenii de știința intrucat boala nu e ușor transmisibila și e rara in afara…

Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar in CDC-ul din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența.