Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii trebuie sa evalueze vaccinurile pentru coronavirus si eficienta lor bazandu-se pe mai mult decat un comunicat de presa al producatorilor, a spus, vineri, Kate O'Brien, director Departamentul de Imunizare, scrie Reuters.

- Peste 400.000 membri ai armatei ruse vor fi vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat de agentia de presa Interfax, transmite Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca…

- Dezvoltatorii rusi ai vaccinului anti-COVID-19, Sputnik V, au declarat ca AstraZeneca ar trebui sa-si combine vaccinul propriu cu cel rusesc, pentru a-si spori astfel eficienta, informeaza Reuters. Rusia a anuntat ca vaccinul Sputnik are o eficienta de 92% in ceea ce priveste protejarea de COVID-19,…

- Dezvoltatorii rusi ai vaccinului anti-COVID-19, Sputnik V, au declarat ca AstraZeneca ar trebui sa-si combine vaccinul propriu cu cel rusesc, pentru a-si spori astfel eficienta, informeaza Reuters.

- Compania Moderna pregateste lansarea oficiala a posibilului sau vaccin pentru Covid 19, primind deja 1,1 milioane de dolari de la guverne, potrivit raportului financiar trimestrial publicat joi de compania americana de biotehnologie, transmite Reuters, potrivit Romania TV.Compania din Cambridge, Massachusetts,…

- Alexandrul Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, spune ca pentru vaccinul anti- COVID-19 va fi nevoie de o organizare logistica extraordinara, pentru ca medicamentul trebuie transportat și pastrat in condiții foarte stricte. Conform lui Rafila, de la producere pana la…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește situația din Europa. Potrivit OMS, batranul continent are 46% din cazurile de COVID-19 din lume și situația este aproape de a scapa de sub control. Europa are nevoie de o ‘accelerare serioasa’ a luptei impotriva coronavirusului,…

- "In cadrul testelor clinice mondiale randomizate ale vaccinului impotriva coronavirusului de la Universitatea Oxford, procesul nostru de evaluare normala a fost declansat si am facut voluntar o pauza in vaccinari pentru a permite o evaluare de securitate de catre un comitet independent", a declarat…