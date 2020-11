Stiri pe aceeasi tema

- Directorul filialei europene a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Hans Kluge, a declarat ca Europa se confrunta cu o explozie a numarului cazurilor de infectare cu Covid-19 și nu trebuie sa relaxeze eforturile de lupta impotriva pandemiei. ”Observam o explozie a contagierilor cu un milion de cazuri…

- Europa cunoaste in prezent o „explozie” a numarului de cazuri de COVID-19 si nu trebuie sa relaxeze eforturile contra pandemiei, a avertizat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, scrie AFP.

- Europa cunoaste in prezent o "explozie" a numarului de cazuri de Covid-19 si nu trebuie sa relaxeze eforturile contra pandemiei, a avertizat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, scrie AFP.Institutia solicita statelor sa ia masuri "tintite si proportionate"…

- Școlile din județul Alba se afla in prezent intr-un mare pericol de a-si pune „lacatul pe ușa” și sa-și desfașoare orele in mediul online, ca și consecința negativa a numarului mare de cazuri de Covid-19 confirmate in randul cetațenilor. Astfel, potrivit informațiilor transmise de catre Inspectorul…

- Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, este de parere ca Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus. Acesta spune ca același lucru se intampla in multe țari din Uniunea Europeana și ca, in aceasta saptamana, am putea ajunge sa…

- Ziarul Unirea Alexandru Rafila susține ca urmeaza o EXPLOZIE de cazuri de indata ce școala va incepe: ‘Unitațile de invațamant trebuie sa aiba stocuri de maști’ Profesorul Alexandru Rafila susține ca dupa ce școlile se vor deschide, numarul cazurilor de infectari cu CoVid-19 va crește și crede ca școlile…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pacienții și-au facut stocuri de Euthyrox din cauza pandemiei și ca a discutat cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sa vorbeasca cu firma sa suplimenteze sau sa introduca pe piața echivalenți.Vezi și: Moda britanica si americana nu prinde la romani „Cantitatea…

- Ziarul Unirea Medicul Mihai Craiu: Școlile și restaurantele ar trebui deschise pe rand, nu simultan. Trei reguli de baza pentru siguranța in unitațile de invațamant Restaurantele in spații inchise se vor redeschide la 1 septembrie, dupa ce au fost inchise in luna martie din cauza Covid-19. „Consider…