Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ”nu va fi trasa la raspundere” pentru crimele de razboi comise in Ucraina, datorita puterii sale ca ”stat nuclear” si ”santajeaza Europa cu amenintari”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru grupul de experti Chatham House.

- ”Toate tarile lumii” trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei, a spus vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat CNN, potrivit editiei online a acestui post.…

- "Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi", a spus presedintele Zelenski la o conferinta de presa comuna cu sefii de stat polonez, lituanian, estonian si leton, aflati in vizita la Kiev."Voi face tot posibilul pentru a discuta aceasta problema cu domnul Macron astazi.…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat ce decizie a luat in fața atrocitaților comise de ruși in Ucraina. Cele mai recente crime de razboi au avut loc in timpul masacrului din localitatea Bucha, din zona Kievului, acolo unde sute de civili au fost uciși și lasați ciuruiți pe strazi. Pentru…

- Romania s-a alaturat altor 38 de state, printre care Marea Britanie și Franța, și a sesizat Curtea Penala Internaționala de la Haga pentru a investiga presupusele crime de razboi, crime impotriva umanitații și acte de genocid comise de Rusia in Ucraina, a transmis miercuri ministrul Afacerilor Externe,…

- Procurorul Curtii Penale Internationale Karim Khan a anunțat luni, 28 februarie, ca va deschide o ancheta asupra presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, transmite BBC. In urma unei examinari preliminare a situației, procurorul Khan a confirmat ca exista o baza rezonabila pentru a „crede…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit o actualizare a situației și a prezentat un bilanț al victimelor. In cursul dimineții de vineri, Rusia a reluat atacurile cu rachete asupra orașului Kiev. Intr-o filmare facuta publica se poate observa cum cetațenii sunt inarmați pentru a putea riposta…