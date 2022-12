Stiri pe aceeasi tema

- Preotul care a inființat așezamantul filantropic cu ajutorul Bisericii Sfantul Mare Mucenic Mina din Constanța anunța ca nu va mai primi mame și copii din Ucraina, explicațiile fiind legate de faptul ca din ce in ce mai multe femei romance au nevoie de ajutorul preotului și de cazare in așezamant, astfel…

- Peste 20.000 de persoane au murit in Europa de Vest in timpul valurilor de caldura din vara anului 2022, cea mai calduroasa inregistrata vreodata, cand au fost atinse temperaturi care teoretic ar fi fost imposibile fara o pertubare a climei, relateaza „The Guardian”. Oamenii de stiinta au analizat „excesul…

- Producția industriala din Europa risca sa fie afectata sever daca prețurile mari la energie se mențin, pe fondul crizei generate de ofensiva militara a Rusiei in Ucraina, potrivit unei analize publicate de agenția Reuters, care se bazeaza pe interviuri cu economiști și lideri de companii. Uniunea Europeana…

- Lipsita de livrarile rusesti pe care s-a bazat mult timp, Europa s-a grabit sa importe gaze lichefiate din intreaga lume iar acum combinatia intre vremea neobisnuit de calda si livrarile mari de gaze lichefiate face ca depozitele de gaze sa fie aproape pline inainte ca europenii sa dea drumul la termostate,…

- Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru iarna 2022-2023, susținand ca exista indicii ca traseul furtunilor generale va viza in special sudul Europei. Pe masura ce Europa continua sa se confrunte cu o criza energetica, meteorologii AccuWeather au care sunt regiunile din Europa care vor…

- Peste 70.000 de cazuri de variola maimutei au fost inregistrate de la inceputul epidemiei, in mai, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a facut apel la prudenta chiar daca numarul de cazuri noi este in scadere, informeaza AFP. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a…

- Vaccinul antigripal va ajunge in zilele urmatoare in cabinetele medicilor de familie, acesta intrand deja in depozitele direcțiilor de sanatate publica. Cei care s-au vaccinat anul trecut sunt sfatuiți sa aștepte sa treaca 12 luni. Cine beneficiaza de vaccin gratuit Categoriile populaționale considerate…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate, marti, de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…