Hans Kluge, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru Europa, a declarat ca, in Ucraina, un pacient din trei are probleme cu accesul la medicamente, in zona de conflict, unul din cinci are nevoie de ajutor psihologic, ca violența sexuala este in creștere și ca exista riscul de apariție a focarelor de holera. De asemenea, șeful OMS pentru Europa a atras atenția, marți, asupra furnizarii de asistența medicala in Ucraina in timpul razboiului cu Rusia și a cerut o ancheta cu privire la cele peste 200 de atacuri asupra sistemului de sanatate ucrainean, transmite Reuters.…