OMS îşi exprimă îngrijorarea faţă de o reizbucnire a focarelor în Europa Zilnic – 20000 de noi cazuri si peste 700 de decese Numarul noilor cazuri de coronavirus este in crestere in Europa, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a atras atentia asupra starii sistemului de sanatate, aflat deja sub presiune, daca aceasta recrudescenta post-izolare nu este controlata, a relatat AFP, preluata de Agerpres. „Saptamana trecuta, Europa s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri saptamanale pentru prima oara dupa mai multe luni (…) 30 de tari au fost afectate de o crestere a noilor cazuri de coronavirus in cursul ultimelor doua saptamani”, a declarat directorul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

