OMS: Femeile însărcinate, cele care alăptează, copiii și tinerii, excluși de la tratamentul cu pilula anti Covid de la Merck Experții OMS anunța ca antiviralul de la Merck trebuie administrat numai persoanelor cu o forma ușora de Covid-19 și care prezinta risc ridicat de spitalizare, fiind excluși copiii, tinerii, femeile insarcinate sau cele care alapteaza. Studiat de un grup de experți internaționali din cadrul OMS, acest medicament, numit molnupiravir, este un antiviral care trebuie administrat in cel mai scurt timp dupa apariția simptomelor. El este luat timp de cinci zile cu scopul de a stopa replicarea virusului. El este recomandat persoanelor nevaccinate, persoanelor in varsta, persoanelor imunodeprimate sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

