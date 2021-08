Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii considera „fiabila” o proiectie care preconizeaza 236.000 de decese suplimentare din cauza covid-19 in Europa – pana in decembrie -, anunta luni directorul regional OMS Hans Kluge, care se declara ingrijorat de o stagnare recenta a ritmului vaccinarii pe acest…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere amanarea celei de a treia doze de vaccin anti-covid-19 pana in octombrie. OMS vrea amanarea celei de-a treia doza de vaccin anti-covid-19 Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu o a treia doza din vaccinul anti-covid. Indemnul…

- Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania, declara Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații... The post Rafila: Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania. Este un eșec al campaniei de vaccinare appeared first on Renasterea…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a crescut cu 10% in ultima saptamana in Europa, dupa doua luni de declin, iar riscul aparitiei unui nou val este tot mai mare, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Directorul regional, Hans Kluge, a spus ca riscul este accentuat de campaniile lente…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a manifestat joi ingrijorarea fata de cresterea cazurilor de COVID-19 in tarile ce gazduiesc EURO 2020, amintind ca evenimentele unde se reuneste multa lume pot fi evenimente de ''supercontagiere'', relateaza agentia EFE.''Nu este vorba doar despre partidele…

- Peru a reevaluat, la recomandarea unor experti, numarul persoanelor moarte din cauza covid-19, care a crescut de la 69.000 la 180.000, iar cu 5.484 de morti la un milion de locuitori a devenit tara cu cel mai mare numar de morti la milionul de locuitori, potrivit unui bilant intocmit pe baza unor date…