OMS arată cu degetul: Inacceptabil de lent! Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a criticat ritmul procesului de vaccinare impotriva coronavirusului in Europa, caracterizat drept „inacceptabil de lent”, conform BBC. De asemenea, organizația spune ca situația din regiune este mai ingrijoratoare decat a fost in urma cu cateva luni. Campaniile de vaccinare dintr-o mare parte a Europei au fost afectate de intarzieri, iar numarul infecțiilor este in creștere. „Vaccinurile sunt cea mai buna cale de ieșire din aceasta pandemie … Cu toate acestea, vaccinarea este inacceptabil de lenta” și prelungește pandemia in cea mai mare parte a Europei,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

