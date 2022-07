Stiri pe aceeasi tema

Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat miercuri ca au fost raportate peste 18.000 de cazuri de variola maimutei la nivel mondial, in 78 de tari, majoritatea din Europa, relateaza Reuters, potrivit News.ro . OMS a declarat sambata focarul de variola maimutei drept urgenta sanitara globala.

Doua persoane din Ghana au murit din cauza virusului Marburg, extrem de contagios, care provoaca o boala similara cu Ebola. Testele au ieșit pozitive pentru Marburg in doua cazuri in care pacienții au murit la sfarșitul lunii iunie, ceea ce a determinat Ghana sa declare primul sau focar de infecție…

Africa inregistreaza o usoara crestere a numarului de cazuri de COVID-19, rezultata in mare parte in urma dublarii numarului de infectari raportate in Africa de Sud, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care ii indeamna pe oamenii de pe intregul continent sa continue sa se vaccineze…