- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat vineri acces la pacientii din Fasia Gaza si posibilitatea de a-i putea evacua pentru tratament medical, in timp ce angajati din domeniul sanatatii fac eforturi pentru ingrijirea bolnavilor si ranitilor dupa 11 zile de violente, relateaza Reuters.…

- Situația este mai mult decat sfașietoare in India, spune Organizația Mondiala a Sanatații. Sistemul sanitar este copleșit de numarul record de bolnavi. Spitalele au culoarele pline cu paturi si targi cu pacienți. Unii bolnavi insa nu apuca sa mai intre in spital. Guvernul, care relaxase inoportun restricțiile,…

- La 100 de ani dupa descoperirea insulinei, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut miercuri ca acest tratament, fabricat in principal de trei laboratoare farmaceutice, sa fie comercializat la preturi accesibile in contextul unei prevalente accentuate a diabetului la nivel mondial, informeaza…

- Persoanele care au avut COVID-19 au imunitate cel putin sase luni si pot astepta pana sa se vaccineze, dand prioritate categoriilor de risc sa se vaccineze, insa daca in tara lor circula vreuna dintre noile variante ale coronavirusului atunci nu trebuie sa astepte pentru a se imuniza, relateaza EFE.…

- S-a implinit un an de cand Organizația Mondiala a Sanatații a declarat oficial pandemia de coronavirus. In Romania, in toata aceasta perioada, cei mai afectați au fost bolnavii cronic. Date ingrijoratoare vin de la Coaliția Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania.