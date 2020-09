Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca pana in anul 2021 vrea sa aiba 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID disponibile. Obiectivul este ca majoritatea oamenilor din toate țarile sa fie vaccinați, nu toți oamenii din doar cateva țari. Mai multe tari din Europa se lupta deja cu un nou val de infectari…

- Seful OMS sustine ca cea mai rapida metoda de a incheia pandemia si de a accelera redresarea economica este ca oamenii din toate tarile sa fie vaccinati. Citeste si: OMS: "Sansele de a castiga la loto sunt mai mari decat sa scapi de infectarea cu Covid-19" "Ne scufundam sau inotam…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca se așteapta o noua creștere a numarului de decese provocate de coronavirus in Europa, in lunile octombrie și noiembrie, conform France24. Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS, a declarant ca va fi mai greu in lunile respective și vom vedea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat luni ca se asteapta la o noua crestere a numarului de decese provocate de COVID-19 in Europa, in lunile octombrie si noiembrie, transmite AFP, citata de Agerpres.'Va fi mai greu. In octombrie, in noiembrie vom vedea o mortalitate mai ridicata', a declarat…

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis astazi Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit AFP.

- „Economia mondiala nu se va putea restabili intr-un mod sustenabil decat daca noul coronavirus este invins peste tot in lume, deci este in interesul national al tarilor sa coopereze”, a transmis seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit agerpres.ro Conform acestuia, ar trebui efectuate cercetari…

- Coalitia condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care lupta impotriva noului coronavirus are nevoie de 31,3 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru a dezvolta si a implementa teste, tratamente si vaccinuri, au anuntat vineri reprezentantii ei, citati de Reuters.Pana acum,…

- Reprezentanții coaliției conduse de Organizația Mondiala a Sanatații au anunțat, vineri, ca au nevoie de 31,3 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru a dezvolta si a implementa teste, tratamente si vaccinuri, precizeaza Reuters, citata de Agerpres.Pana inprezent, coaliția a primit donații de…