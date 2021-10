Stiri pe aceeasi tema

- Medicul belgian care deține, totodata, și funcția de expert in sanatate publica, a salutat aceasta "mare realizare", subliniind insa ca, pentru ca pandemia sa fie adusa sub control, este necesar ca administrarea de vaccinuri sa creasca si diferentele regionale sa fie reduse.Potrivit oficialului, ținta…

- Valul 4 al pandemiei a lovit din plin România. Țara noastra a ajuns vineri la cea mai mare rata din lume a deceselor de COVID înregistrate în decurs de o saptamâna raportat la un milion de locuitori. „Suntem într-o situație…

- Strategii diferite in ceea ce privește doza a treia de vaccin anti-COVID 19. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca situatia actuala nu impune necesitatea dozei 3, solicitand sa fie acordata prioritate la vaccinare persoanelor din tarile vulnerabile, scrie digi24.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri ca pandemia de COVID-19 in regiunea Asia-Pacific este in "faza critica" si trebuie facut tot posibilul pentru a limita acum transmiterea si aparitia unor variante mai periculoase, informeaza DPA. Takeshi Kasai, director regional al…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu sustine obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 in nicio tara, desi apara importanta imunizarii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a agentiei ONU, ca raspuns la faptul ca mai multe tari iau in considerare obligativitatea vaccinarii. ”In general,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) indeamna femeile care alapteaza sa se vaccineze impotriva COVID-19, subliniind ca alaptarea este una dintre cele mai eficiente modalitati de asigurare a sanatatii, furnizarii anticorpilor si protectiei impotriva COVID-19 a copilului. Potrivit OMS, vaccinarea mamei…

- In timp ce Israelul a inceput vaccinarea populației sale cu o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19 pentru a face fața variantei Delta, iar in Germania este in discuție trecerea la a treia doza in cazul unor grupuri de cetațeni mai vulnerabili, Organizația Mondiala a Sanatații cheama la un moratoriu…