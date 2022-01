Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron, care in urma cu doua saptamani era detectata in 1,6% din noile cazuri de COVID-19 la nivel global analizate in laboratoare, reprezinta deja 58,5% din totalul noilor contagieri, depasind astfel Delta si devenind dominanta la nivel mondial, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Creșterea numarului cazurilor de infectare cu varianta Omicron la nivel mondial poate duce la un risc mai mare de apariție a unor tulpini mai periculoase ale virusului, a transmis marți Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Cu cat Omicron se raspandeste mai mult,…

- Varianta Omicron a coronavirusului responsabila de Covid-19 pare sa se raspandeasca mai rapid comparativ cu varianta Delta, sa provoace simptome mai puțin severe și sa faca vaccinurile mai puțin eficiente, a anunțat, duminica, Organizația Mondiala a Sanatații, transmit agențiile de presa. De asemenea,…

- Varianta Omicron a noului coronavirus a fost raportata deja in peste 60 de tari. Varianta prezinta un risc global ”foarte mare”, cu unele dovezi ca evita protectia furnizata de vaccinurile anti-COVID-19, insa datele clinice despre severitatea ei sunt limitate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat miercuri o înasprire a restricțiilor pentru a reduce raspândirea variantei Omicron a coronavirusului în Regatul Unit, inclusiv revenirea de luni la telemunca și introducerea certificatului verde în anumite locuri, potrivit AFP.„Devine…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca va fi nevoie de o perioada cuprinsa intre una si trei saptamani pentru a determina capacitatea Omicron de transmitere, gravitatea bolii pe care o poate cauza si impactul sau asupra eficientei vaccinurilor. “Marea intrebare este legata de vaccinuri…

- Compania BioNTech lucreaza la un vaccin special pentru varianta Omicron de Covid-19: Ce spun reprezentanții firmei Compania BioNTech lucreaza la un vaccin special pentru varianta Omicron de Covid-19: Ce spun reprezentanții firmei In cursul zilei de luni, 29 noiembrie, reprezentanții companiei germane…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut tarilor in care numarul cazurilor de coronavirus este in crestere sa intensifice in curand masurile de restrictie pentru a combate pandemia, conform news.ro. "Cu cat actiunile pot fi implementate mai devreme, cu atat mai putine sunt necesare masuri.…