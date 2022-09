Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda scandalurilor tumultuoase pe care le-a avut cu tatal sau, iata ca acum Mihai Zmarandescu se pregatește și el sa devina tata. El și iubita lui, Alexandra, sunt in al noualea cer de fericire și de abia așteapta sa devina parinți pentru prima data. Cei doi au plecat intr-o vacanța de vis, in Grecia.

- Fostul model rus, Tatiana Navka - soția unuia dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin - a fost in vacanța in Turcia și acum in Grecia. In ultimele zile, ea a postat mai multe imagini pe Instagram din vacanța.

- In timp ce Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt in vacanța in Grecia, fetița sa se bucura de relaxare tot in afara Romaniei. Vedeta și-a lasat fiica pe maini bune, mai exact pe mainile lui Victor Slav, fostul ei partener de viața și tatal micuței. Aceștia au plecat și ei intr-o vacanța departe de țara.

- Ministerul Afacerilor Externe ii indeamna pe romani sa evite deplasarile in zona afectata de incendiu in Insula Thassos. „Precizari de presa privind incendiul de vegetație din zona Limenaria, Thassos. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, in contextul temperaturilor ridicate inregistrate…

- Incident tragic in Grecia, unde un turist britanic a murit dupa ce a fost lovit de elicea elicopterului din care tocmai coborase, in Atena. Fratele sau a privit ingrozit cum acesta a intrat in raza lamei din spatele elicopterului, care inca se invartea.​​Tanarul, in varsta de doar 21 de ani, și fratele…

- Myrtos Beach, plaja din Grecia care e la o ora și 30 de minute de Romania! Chiar daca prețurile au crescut, și in acest an turiștii romani au ales plajele din Grecia. Printre acestea se afla și plaja din Grecia care e la o ora și 30 de minute de Romania. Am putea spune ca […] The post Plaja din Grecia…

- Romanii care vor sa petreaca o vacanta linistita in Grecia, departe de locurile aglomerate si foarte turistice, pot alege mica insula Skyros, unde se ajunge atat cu avionul din Atena si Salonic, cat si printr-o calatorie de aproximativ o ora si jumatate cu feribotul din sudul insulei Evia, o alta…

- Grecia este una dintre cele mai cautate destinații de romani pe timpul verii. Mancarea buna, prețurile mai mici și priveliștile de vis fac din Grecia locul perfect pentru o vacanța de vara. Cu toate acestea, unii romani au avut parte de experiențe mai puțin placute. Intamplare nefericita pentru un cuplu…