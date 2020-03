Stiri pe aceeasi tema

- NATO a anuntat luni un prim caz de infectare cu coronavirus in randul personalului sau de la sediul din Bruxelles, transmit dpa si EFE. Angajatul se afla acum in autoizolare la domiciliu. El a acuzat febra si o stare generala proasta dupa ce a revenit dintr-o vacanta in nordul Italiei. Toti colegii…

- Femeia de 42 de ani, din București, confirmata pe 8 martie ca este infectata cu coronavirus, ar fi intrat in contact cu persoane din randul celor care iși desfașoara activitatea in Palatul Victoria. In momentul de fața se fac verificari cu privire la aceasta situație. „In contextul anchetei epidemiologice…

- Autoritatile fac in prezent verificari in randul personalului din cladirea Guvernului, in contextul epidemiei de coronavirus. Se incearca identificarea unor persoane care ar fi putut lua contact cu femeia de 42 de ani din Capitala, confirmata ieri cu virusul COVID 19. S-au luat o serie de masuri preventive…

- S-a dat publicitații ghidul educativ de preventie a infectiei cu coronavirus, dezvoltat de Organizatia Mondiala a Sanatatii si adaptate in versiune romaneasca de o companie de produse farmaceutice.

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…

- Pasageri veniți din orașul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de coronavirus, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma, scrie Reuters. Aceștia sunt verificați daca sunt suspecți de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, mai relateaza…

- Expertii din Comisia Nationala pentru Sanatate din China au confirmat luni transmiterea de la om la om a unui nou tip de coronavirus (2019-n-CoV) si infectii in randul personalului medical, informeaza Xinhua. Zhong Nanshan, un renumit specialist in patologii respiratorii si coordonator al echipei, a…