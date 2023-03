Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al UE a spus ca tacerea Ursulei Von der Leyen, cu privire la relatiile sale cu Pfizer, care a condus la cel mai mare contract pentru vaccinuri impotriva Covid-19 al UE, afecteaza increderea publicului si este o problema care nu va disparea. ”Trebuie sa auzim ce s-a intamplat, altfel va dura.…

- Tacerea presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la relatiile sale cu producatorul de medicamente Pfizer, care a condus la cel mai mare contract pentru vaccinuri impotriva Covid-19 al UE, afecteaza increderea publicului si este o problema care nu va disparea, a declarat ombudsmanul…

- Prestigiosul ziar american New York Times da in judecata Comisia Europeana pentru refuzul de a publica mesajele intre Ursula von der Leyen și șeful executiv al Pfizer, Albert Bourla, legate de vaccinurile anti COVID-19, scrie politico.eu.

- O invitatie nedorita ar putea ajunge in curand in cutia postala a Ursulei von der Leyen, din partea europarlamentarilor care conduc comisia pentru Covid-19 a Parlamentului European, care au decis sa-i ceara presedintelui Comisiei Europene sa apara public in fata comisiei, potrivit unui comunicat transmis…

- Doza booster a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech si adaptat impotriva variantei Omicron a redus semnificativ spitalizarile in randul pacientilor varstnici, au precizat luni cercetatorii israelieni, autorii unuia dintre primele studii din lume despre eficienta in conditii reale…

- Apar informații compromițatoare care il au in centru pe CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, care a refuzat pentru a doua oara invitația de a se prezenta in fața Parlamentului European pentru o audiere in cadrul careia ar fi trebuit sa explice negocierile purtate cu Comisia Europeana referitoare la furnizarea…