- Ucraina și Rusia se pregatesc pentru ceea ce tacticienii considera a fi "batalia cea mai grea": lupta pentru Herson. Este o regiune strategica, acum in mainile rușilor, de unde e controlata singura ruta terestra catre Crimeea.

- Ucraina a cerut vineri o misiune internationala de observare la barajul de la Kahovka, dupa ce a acuzat Rusia ca a minat acest obiectiv din regiunea ocupata Herson din sud, informeaza AFP. ‘Facem apel la ONU, la UE si la alte organizatii sa creeze o misiune internationala de observare la Kahovka. Experti…

- La doar 10 zile dupa ce a fost mobilizat in armata rusa, soldatul Igor Pucikov, in varsta de 27 de ani și tata a doi copii, a fost ucis pe frontul de la Herson. Recrutul a fost trimis in prima linie fara niciun fel de instrucție suplimentara, alta decat cea pe care o știa de pe vremea cand facuse armata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta adoptarea, miercuri, de catre Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (AG ONU), reunita in sesiune extraordinara de urgenta, a rezolutiei de condamnare a anexarii ilegale de catre Rusia a unor teritorii ucrainene, intitulata “Integritatea…

- Fortele ruse au lansat luni dimineata circa zece rachete sol-aer S-300 asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, distrugand obiective de infrastructura civila, intre care un centru de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale, a anuntat seful administratiei militare…

- Dmitri Medvedev, 57 de ani, președintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, considera ca cererea Ucrainei de aderare la NATO „va accelera declanșarea celui de-al treilea razboi mondial”, relateaza ziarul de stat Izvestia.„Zelenski vrea sa se alature rapid NATO. O idee grozava! Rog atunci…

- NATO nu recunoaste ”anexarea ilegala si ilegitima” de teritorii din Ucraina de catre Federatia Rusa, a declarat, vineri seara, secretarul general adjunct al NATO. Referendumurile trucate din regiunile Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson nu au nicio legitimitate si incalca in mod flagrant Carta Natiunilor…

- Președintele Valdimir Putin va semna, vineri, tratatele de anexare la Federația Rusa a regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie din Ucraina, a anunțat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.