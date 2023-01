Stiri pe aceeasi tema

- Denise Tanase și Mircea Branzei traiesc de cațiva ani o frumoasa poveste de iubire. Ei fac echipa atat in viața profesionala, au mai multe afaceri impreuna, cat și in cea personala. Intr-un interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, vedeta a spus care e marea ei dorința pentru anul 2023,…

- Sarbatorile zilei de 6 decembrie:OrtodoxeSfantul Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuniGreco-catoliceSf. Aep. Nicolae de la Mira Lichiei, facatorul de minuniRomano-catoliceSf. Nicolae, ep.Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscop al Mirelor Lichiei, este pomenit de Biserica in ziua…

- Mario Iorgulescu și Bianca Marina formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Gino Iorgulescu a oferit detalii despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Steliano Filip. Este mai indragostit ca niciodata și iși dorește un copil cu partenera…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda iși doresc sa devina parinți cat mai repede. Cei doi artiști s-au casatorit in urma cu un an, iar acum vor sa aiba un copil. In vara anului trecut, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au spus DA. Cei doi se gandesc acum sa devina parinți și iși doresc o fetița. „Daca…

- In urma cu o luna de zile, Alex Dobrescu și Cristina Cioran s-au desparțit. El deja s-a afișat cu noua iubita, cu Diana, alaturi de care a oferit un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars. Au dezvaluit cum s-au cunoscut și chiar s-au și sarutat pasional in fața camerelor de…

- Florin Rusu și Roxana "Prințesa Ardealului" au decis sa iși mai ofere o șansa, iar cei doi s-au impacat. In exclusivitate la Antena Stars, fostul iubit al Biancai Pop, dar și mama copilului sau au marturisit ca iși doresc sa devina parinți, mai ales ca micuțul lor Dominic iși dorește un frațior

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Malina Avasiloaie și partenerul ei, Alin Gabor, au oferit primele detalii despre nunta și botez. Ce au marturisit cei doi tineri parinți despre evenimentele care urmeaza in familie. Cine ii ajuta cel mai mult pe finii lui Nicole Cherry.

- Radu Maricuța s-a desparțit de iubita, dupa doar o luna de relație. Ce spunea fiul de milionar, in exclusivitate pentru Antena Stars, in urma cu ceva timp, despre Aza Gabriela, cea care reușise sa il cucereasca. Ar fi fost surprins in club cu fosta partenera.