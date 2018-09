Omagiu victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 - VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2000 de persoane și-au pierdut viețile și alte șase mii au fost ranite in urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, de la World Trade Center, din New York, iar acum, dupa 17 ani de la tragedia care a schimbat lumea pentru totdeauna, ies la iveala mesaje cutremuratoare inregistrate in ultimele…

- Progresele in analiza ADN-ului pot ajuta la identificarea mai multor victime ale atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York. Insa evolutiile stiintifice sunt o consolare minora pentru familiile celor care și-au pierdut viața in cumplitele atacuri care au zguduit America pe 11 septembrie.Ramasite…

- Marca germana Escada si-a aniversat implinirea a 40 de ani cu prima sa defilare din istorie in timp ce designerul american Prabal Gurung i-a adus un tribut tinutului Nepal unde a crescut, in cea de-a patra zi a Saptamanii modei de la New York, relateaza luni EFE. Escada a dorit sa aniverseze…

- Retailerul online Amazon a devenit, marți, a doua companie, dupa Apple, a carei valoare a depașit 1.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Prețul acțiunilor Amazon s-a dublat in ultimul an, dupa ce i s-au majorat accelerat vanzarile de retail și activiațile de cloud computing, scrie Mediafax.Acțiunile…

- Actiunile Tesla au crescut semnificativ marti, dupa ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter ca 'ia in considerare delistarea Tesla', iar Financial Times a anuntat ca Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) a achizitionat anul acesta o participatie de 3-5% in producatorul…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde…

- La doi ani dupa atentatul comis la 14 iulie 2016 pe Promenade des Anglais, premierul francez, Edouard Philippe, a participat sambata la Nisa la un omagiu adus celor 86 de persoane ucise, relateaza AFP. Foto: (c) Valery Hache/Pool via REUTERS Seful guvernului francez a…