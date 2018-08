Omagii n SUA pentru John McCain

Stiri pe aceeasi tema

- Americanii au inceput duminica sa aduca un omagiu senatorului republican John McCain, un pilot torturat in razboiul din Vietnam si candidat fara succes la Casa Alba, care a decedat la ferma sa de langa Sedona, sambata, cu cateva zile inainte de cea de-a 82-a aniversare, dupa 13 luni de lupta cu un cancer…

- "Am aflat cu tristete vestea plecarii dintre noi a senatorului John McCain, un mare patriot american si un adevarat prieten al Romaniei. Transmit condoleante familiei si poporului american pentru aceasta grea pierdere. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata in mesajul publicat pe site-ul ambasadei.…

- Tanara care a venit la Constanta pentru a naste la Spitalul Spitalul ISIS a murit, la o luna dupa ce bebelușul ei a murit din cauza unor complicații aparute in timpul nasterii. Tanara era preoteasa și mai avea doi copii acasa. La sfarsitul lunii iulie, o femeie din Bucuresti se pregatea pentru venirea…

- Un copil de 10 ani a supraviețuit dupa ce a fost atacat de un urs grizzly in Parcul Național Yellowstone, acolo unde baiatul și familia sa iși petreceau o zi libera, scrie BBC News. Copilul de zece ani explora vegetația din parc, aproape de familia sa, in momentul in care a intalnit ursoaica grizzly,…

- Biroul senatorului republican a anuntat sambata seara ca el a incetat din viata in cursul dupa-amiezii, inconjurat de sotia sa, Cindy, si de familie. "La moartea sa, el a servit cu fidelitate Statele Unite ale Americii timp de 60 de ani", a declarat biroul intr-un comunicat. John…

- Familia senatorului John McCain, personalitate marcanta a politicii din SUA, a anuntat vineri ca acesta a decis sa inceteze tratamentul impotriva cancerului cerebral care i-a fost descoperit de medici acum un an, transmite AFP. Senatorul republican, in varsta de 81 de ani, fost candidat la…

- O angajata a Casei Albe, care a facut afirmatii extrem de nepotrivite despre senatorul republican John McCain, nu mai face parte din personalul presedintiei, a anuntat marti purtatorul de cuvant adjunct al executivului american, Raj Shah, citat de AFP. "Kelly Sadler nu mai este angajata a biroului executiv…