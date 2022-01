Stiri pe aceeasi tema

- Careieni cu suflet romanesc, cu trairi și sentimente patriotice, cu dragoste de neam și de luptatori pentru drepturile romanilor, au venit azi, 22 ianuarie 2022, la bustul marelui patriot roman Vasile Lucaciu pentru aniversarea a 170 de ani de la nașterea sa. DOINA LUI LUCACIU s-a facut din nou auzita…

- Castelul Regal de la Savarșin se imbraca in haine de sarbatoare: pregatirile de Craciun sunt pe ultima suta de metri. Programul Custodelui Coroanei și al Principelui Radu in zilele de sarbatoare ale Craciunului și in cele ale Anului Nou ramane același, ca in fiecare an, dupa cum se anunța pe pagina…

- Știați ca Poliția Locala din subordinea Primariei Carei nu are dispecerat funcțional in zilele de sambata și duminica? Am aflat astazi cand am incercat sa sunam și nu a raspuns nimeni. O persoana era cazuta pe spațiul verde de pe strada Vasile Lucaciu, in stare de semiconștiența. O ambulanța a sosit …

- Mai sunt puține zile pana la data de 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Conducerea exclusiv UDMR a municipiului Carei nu poate trece nici acum peste momentul 1 Decembrie 1918 și duce o lupta surda de blocare a simbolurilor naționale in Sala Festiva a Primariei, pe domeniul public, pe placile așa…

- Direcția de Cultura Carei și Biblioteca Municipala Carei, organizeaza cu ocazia aniversarii a 144 de la nașterea poetului Ady Endre, un concurs de creație de poezie in limba maghiara pentru elevii din clasele V-VIII. Lucrarile pot fi trimise pana in data de 25 noiembrie pe adresa de email: [email protected]…

- La 2 noiembrie 1784, acum 237 de ani, izbucnea marea rascoala țaraneasca din Transilvania condusa de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importanta ridicare la lupta a populației romanești din Evul Mediu Rascoala taraneasca din Transilvania din 1784, numita si „Rascoala lui Horea, Closca si Crisan”, a…

- In ziua de 1 Noiembrie 1784 a inceput rascoala taranilor iobagi din Transilvania condusa de Horea, Closca si Crisan. In ziua de 28 octombrie 1784, la targul saptamanal din Brad, Crișan a venit cu vestea ca Horea a adus noi porunci de la imparat, pe care le va comunica in duminica viitoare (31 octombrie…

- Pe 15 octombrie 2021, la Alba Iulia, in inima Cetații, a fost dezvelit bustul Regelui Mihai (artist Ovidiu Protopopescu). Evenimentul, la care a participat principesa Sofia, fiica regelui Mihai, a avut o dubla semnificație: intai de toate, marca implinirea unui veac de la nașterea ultimului suveran,…