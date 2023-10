Considerat la un moment dat o mare speranța pentru echipa naționala, Adrian Rus (27 de ani) a devenit in ultima vreme un simplu jucator de lot. Selecționerul Edward Iordanescu l-a trimis in tribuna pe fundașul central de 27 de ani și la meciul cu Belarus din aceasta seara. Pentru a treia oara in aceasta campanie. Belarus - Romania are loc azi, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...