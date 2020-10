Stiri pe aceeasi tema

- OLX Group, prezent in Romania cu brandurile Olx, Storia si Autovit.ro, intentioneaza sa cumpere brokerul de credite Kiwi Finance, aflat in prezent in portofoliul fondului de investitii suedez Oresa, anunța MEDIAFAX.Kiwi Finance a fondat de catre Anca Bidian in 2003, iar in 2007 Oresa a achizitionat…

- Enel X a anuntat marti ca intra pe piata serviciilor financiare digitale si a serviciilor bancare mobile, cu Enel X Pay, contul bancar online de la Enel X Financial Services, lansat printr-un parteneriat cu Mastercard. Un cont bancar Enel X Financial Services, care include card si un cod IBAN italian,…

- Incepand cu luna octombrie, NN Romania, lider pe piața asigurarilor de viața și pensii private, iși consolideaza portofoliul de produse, intrand și pe segmentul asigurarilor de locuința. Intr-o perioada in care petrecem mai mult timp acasa și avem o legatura mai stransa ca niciodata cu casa noastra,…

- PodcasturiDe la sevicii la generarea de produse-Ce schimbari se anunța pe piața IT din Moldova In anul 2019, industria IT din Moldova a inregistrat venituri de circa 6,8 miliarde de lei, depașind industria vitivinicola, iar volumul exporturilor de produse și servicii a atins cifra de 5 miliarde de…

- Autoritatile europene lucreaza la un site online, similar cu cel al Amazon, care ar permite vanzarea creditelor bancare in valoare de sute de miliarde de euro care au devenit neperformante din cauza crizei coronavirusului, in incercarea de a sustine economia si a contracara dominatia marilor investitori…

- Respondentii studiului Storia.ro care planuiesc sa se mute in chirie in perioada urmatoare sunt in cautare de apartamente cu doua camere si garsoniere sau studiouri. Cei mai multi vor sa inchirieze pe o perioada de un an, urmati de cei care isi doresc sa inchirieze o locuinta pe termen lung, pentru…

- Liberalizarea totala, de la 1 iulie, reprezinta un pas important pentru maturizarea pieței gazelor naturale din Romania. Adoptarea principiilor de baza ale unei piețe concurențiale permite acum consumatorului sa aleaga produsele și serviciile care i se potrivesc cel mai bine. In acest context, AIK Energy…