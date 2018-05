Stiri pe aceeasi tema

- OLX Group, companie ce reunește în România platformele OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, Autovit.ro, liderul pieței de anunțuri auto, precum și Storia.ro, platforma premium de anunțuri imobiliare, își marește din nou echipa cu peste 40 de specialiști și manageri…

- La inceputul anului trecut, Tal Lahav a fost promovat in funcția de CEO al SIXT Group Romania, una dintre companiile de top din industria auto. Anterior el a deținut timp de trei ani postul de director financiar și director executiv adjunct, perioada in care SIXT Group Romania a obținut rezultate semnificative.…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian HAGAG Development Europe a cumparat in acest an doua proprietati situate pe una dintre arterele centrale ale Bucurestiului - Victoriei 109 (fostul sediu Petrom) si Victoriei 139, precum si a unui teren de peste 3 hectare situat in apropierea padurii Pipera, in urma…

- Reynaers Aluminium, grup belgian activ pe segmentul solutiilor de aluminiu pentru sectorul de constructii, estimeaza o majorare cu aproximativ 10% a cifrei de afaceri pentru 2018 in Romania, dupa un avans de 15% in 2017, la aproximativ 7 milioane euro. Compania se asteapta ca segmentul rezidential…

- Gripa a mai facut o victima, a 54-a de la inceputul sezonului rece. Este vorba despre o femeie de 77 de ani din judetul Bihor, la care s-a confirmat prezenta virusului gripal de tip B. Potrivit oficialilor din Ministerul Sanatatii, femeia nu era vaccinata. In prezent, in tara exista trei mari focare…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri pe verde, revenindu-si in urma socului bursier care a avut loc in ultimele doua zile pe pietele internationale si care a influentat si piata locala.