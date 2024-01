Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe DN 6 este complet oprit, marti seara, in judetul Olt, pentru repunerea pe pozitie a limitatorului de inaltime doborat in urma evenimentului rutier.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale…

- Traficul rutier pe DN 6 este blocat, pe ambele sensuri de deplasare, in comuna Daneasa, dupa ce un limitator de inalțime a cazut peste o mașina. In urma evenimentului au rezultat trei victime: una a fost gasita in stop cardio-respirator, o victima incarcerata, conștienta, o victima in afara autoturismului,…

- O masina s-a rasturnat, miercuri, pe DN 10, in judetul Covasna, doua persoane fiind ranite. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru transportarea victimelor la spital, conform news.ro.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10 Brasov-Buzau, la iesire…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Adjud Bacau, in zona localitatii Gheorghe Doja, judetul Bacau, un autotren a intrat in coliziune cu un autoturism ce era oprit pentru a acorda prioritate la o trecere de pietoni. "Din impact, autoturismul a acrosat…

- Un barbat a murit, luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit drumul și a lovit un copac pe DN 69, in zona localitații Sanandrei din județul Timiș. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza un autoturism…

- O cisterna incarcata cu combustibil termic lichid s-a rasturnat pe DN 13, in Brașov. Trafic opritO cisterna incarcata cu combustibil termic lichid s-a rasturnat, marți seara, pe DN 13, in zona localitații Maierul, din Brașov. Traficul rutier este oprit, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic…

- Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in eveniment au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita."Traficul rutier se desfasoara alternativ, pe un sens. Valorile de trafic sunt ridicate pe ambele sensuri. Se estimeaza reluarea normala a circulatiei in…