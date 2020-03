Presedintele Sindicatului "Aluministul" din cadrul Alro Slatina, Constantin Popescu, a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, ca fabrica este in pericol de a fi inchisa in vara acestui an in principal din cauza costurilor cu energia, in pretul careia sunt incluse si certificatele verzi. Popescu a mentionat ca dificultatile sunt determinate si de scaderea cotatiei aluminiului la bursa din Londra, de scaderea vanzarilor in contextul international al aparitiei noului coronavirus, precum si unor masuri impuse de SUA si China pentru importurile de aluminiu. "Alro trece prin momente foarte grele,…