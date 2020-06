Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 10 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110 2017 privind Programul de sustinere…

- Liderul senatorilor PSD, Radu Preda, a adresat o interpelare ministrului Economiei Virgil Popescu prin care solicita clarificari cu privire la schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film in Romania.* Stimate domnule Ministru, La data de…

- Autoritatile din Chisinau solicita Organizatiei Mondiale a Sanatatii sa trimita o misiune tehnica in regiunea transnistreana, parte componenta a Republicii Moldova, dar unde autoritatile constitutionale nu pot garanta respectarea drepturilor omului, inclusiv accesul populatiei la servicii medicale,…

- Din sesizarile aparute i n mass media si pe paginile de socializare, dar si din sutele de petitii si sesizari primite la Avocatul Poporului, rezulta ca sunt nenumarate cazuri de aplicare diferita, posibil nelegala si sau netemeinica a prevederilor incriminatorii si sanctionatorii din actele normative…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA) - Sindalimenta cere Guvernului sa ia masuri pentru sprijinirea producatorilor autohtoni si a angajatilor din industria alimentara, intre care scutirea de la plata unor taxe si acordarea de subventii. Sindicalistii sustin ca se impune…

- Programul de sprijin pentru tomate va continua si in acest an, iar resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in suma de 187,5 milioane lei (39,47 milioane euro) si se asigura din bugetul pe anul 2020, a informat vineri Ministerul Agriculturii, anunța news.ro.In…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului excluderea soferilor profesionisti de la aplicarea ordonantei militare nr. 3/24 martie 2020 si uniformizarea actiunilor de control la nivelul directiilor de sanatate publica, Politiei si Jandarmeriei, potrivit unui…