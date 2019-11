Olt: Percheziţii într-un caz de furt din societăţi comerciale In urma perchezitiilor, care au avut loc la Draganesti-Olt, Slatina si Daneasa, au fost ridicate bunuri in valoare de circa 100.000 lei si au fost conduse la audieri 10 persoane. 'In urma perchezitiilor, politistii au ridicat televizoare, drujbe electrice, aparate de sudura, generatoare electrice, existand suspiciunea ca acestea provin din furturi. Valoarea bunurilor ridicate este de aproximativ 100.000 de lei. 10 persoane au fost conduse la sediul Politiei orasului Draganesti-Olt in vederea audierii si dispunerii masurilor legale', a precizat Alexandra Dicu. La perchezitii, politistii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

